Строительство здания Верхновного суда в Петербурге отложили из-за коронавируса

Строительство здания Верховного суда в Петербурге будет отложено. Об этом сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

Ряд проектов в России будет реализован позднее в связи с изменением приоритетов в расходах бюджета в условиях пандемии коронавируса. В их число вошло здание Верховного суда в Петербурге, а также реализация реформы государственно-гражданской службы.

«Хотя, действительно, если экономить, то на еще не начатых проектах. Мы от них не отказываемся, они будут реализованы, но чуть позже», — сказал Силуанов в интервью «Ведомостям».

По словам главы Минфина, на данный момент удалось высвободить в бюджете около 250 млрд рублей. Готовится следующая часть перераспределения на большую сумму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебный квартал возведут на Смольной набережной, где прежде хотели построить новое здание Музея блокады Ленинграда. Жилье для судей планируется построить на Охте.