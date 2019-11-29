Стало известно, какие участки займет Судебный квартал

Межведомственная комиссия по землепользованию и застройке уже одобрила внесения соответствующих правок.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на эксперта профильной комиссии ЗакСа Александра Карпова. Судебный квартал появится на Смольной набережной – до этого там хотели построить Музей блокады. Жилье для судей появится на Охте.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин, посещая Санкт-Петербург, одобрил строительство Судебного квартала. Он отметил, что территория на проспекте Добролюбова больше подходит для парка, а Смольная набережная – для судов.

После этого активисты пытались отстоять скверы – они заявили, что в Невском районе их и так недостаточно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский архитектор предложил построить «судебный квартал», не уничтожая сад.