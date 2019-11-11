Петербургский архитектор предложил построить «судебный квартал», не уничтожая сад

Предложение Герасимова позволит не застраивать сад на Неве, а также оставить достаточно площади для парка на Ватном острове. Фото: vk.com/egp_spb

Предложение Герасимова позволит не застраивать сад на Неве, а также оставить достаточно площади для парка на Ватном острове. Фото: vk.com/egp_spb

Архитектор Евгений Герасимов внес предложение о перенесении места строительства «судебного квартала» на Ватный остров, где предполагалось возвести дома первоначально, и сохранить близлежащий парк.

По словам Герасимова, на острове можно построить на территории Ватного острова здание Верховного суда, однако при этом отказаться от строительства жилого квартала для судей. В таком случае, по мнению архитектора, будет сохранен городской ландшафт: здания Верховного суда, Судебного департамента и Театра танца Бориса Эйфмана образуют единую линию.

Свое предложение Евгений Герасимов опубликовал на официальной странице его архитектурного бюро «Евгений Герасимов и партнеры» «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «судебный квартал» теперь планируют построить на территории Сада на Неве.