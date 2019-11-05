Сад на Неве исключили из ЗНОП ради Судебного квартала

Сад на Неве исключили из перечня зеленых насаждений общего пользования. На его месте планируют возвести Судебный квартал.
Документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, в силу закон вступит 11 ноября. В этот же день противники застройки намерены подать иск. Заявление уже подготовлено и ждет своего часа.
Обжаловать закон намерены депутаты муниципального совета Смольнинского МО от «Яблока» Екатерина Кузнецова и Дмитрий Балтруков и депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.
«Теперь, когда закон принят и подписан, нужно использовать юридические процедуры. Я считаю, что нам не нужен Судебный квартал, не нужен Верховный суд и незачем выкидывать огромные деньги на его переезд», — сказал gazeta.spb.ru Борис Вишневский.
В качестве альтернативной площадки парламентарий предложил территории в Металлострое, совхозе «Детскосельский»или Шушарах. Разместить Судебный квартал логичнее ближе к аэропорту, подчеркнул депутат.
«Основная часть посетителей Верховного суда — это люди, которые будут прилетать из других регионов. Правильно будет, если Судебный квартал будет находиться не очень далеко от аэропорта и станции железной дороги», — считает Вишневский.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 38 депутатов Заксобрания Петербурга поддержали решение исключить Сад на Неве из ЗНОП. Против проголосовали 9 парламентариев.