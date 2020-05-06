На «Скандинавии» построят новый мост через реку Птичья

На федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти начали разбирать мост через реку Птичья. На его месте появится новый мост с тротуаром.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожные службы уже сняли старый асфальт с моста, в скором времени они приступят к демонтажу перильных ограждений и тротуарных плит. Согласно плану, конструкция будет полностью разобрана к началу лета.

После того, как мост над рекой Птичья демонтируют, на его месте возведут новый мост с восемью полосами вместо прежних двух. Также дорожники оборудуют тротуар для пешеходов шириной в 1,5 метра.

Этот мост находится на 65-м километре «Скандинавии». Напомним, что демонтаж моста начался в конце апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти увеличивают расходы на дорожный ремонт.