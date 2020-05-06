В честь Дня Победы зажгут факелы Ростральных колонн

На стрелке Васильевского острова дважды зажгут факела на Ростральных колоннах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Обо всем сообщили в пресс-службе Смольного. По традиции огонь будет гореть на колоннах с 10 утра до 12 дня и с трех часов дня до ночи. Кроме того, в 19 часов в городе проведут концерт в онлайн-формате. Его будут транслировать городские телеканалы, в соцсетях, а также на сайте со всеми трансляциями, который скоро представит комитет по культуре.

Также в 19 часов в Петербурге объявят минуту молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что салют 9 мая в Петербурге состоится, но горожанам посоветовали смотреть на него из окон. Фейерверк в честь 75-летия Победы в ВОВ начнется в 22:00, как обычно, возле стен Петропавловской крепости.