Салют 9 мая в Петербурге состоится, но горожанам посоветовали смотреть на него из окон

Лучше наблюдать за фейерверком с балкона или по телевизору. Фото: pixabay.com

Лучше наблюдать за фейерверком с балкона или по телевизору. Фото: pixabay.com

Традиционный праздничный салют в Петербурге, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне состоится, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и режим самоизоляции.

Фейерверк в честь 75-летия Победы в ВОВ начнется в 22:00, как обычно, возле стен Петропавловской крепости. Об этом в среду, 6 мая, рассказал глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Тем не менее, председатель ведомства предостерег горожан от выхода на улицу.

В крайнем случае, если вы все же соберетесь посмотреть на залпы в центре города, необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, не контактировать с окружающими и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты. Все же, отмечает Ржаненков, лучше остаться дома и посмотреть праздничный салют с балкона или по телевизору: трансляция пройдет на всех городских каналах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День Победы по всей России пройдут авиапарады.