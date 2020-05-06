Французы уничтожат 10 млн литров пива из-за коронавируса

Французы уничтожат 10 млн литров пива из-за коронавируса
Пивовары выльют десять миллионов литров просроченного пива. Фото: pixabay

От пива решили избавиться из-за его невостребованности во время коронавирусной пандемии.

Как сообщает Les Echos, во Франции пивовары выльют десять миллионов литров просроченного пива из-за закрытия заведений общественного питания, отсутствия туристов и отмены фестивалей. Утилизация пива приведет к колоссальным убыткам у пивоваренных компаний — они могут потерять несколько миллионов евро.

Издание отмечает, что четверть местных пивоварен прекратили свою работу еще к концу апреля. При этом половина предприятий получила поддержку от государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нидерландах пришлось уничтожить 140 миллионов тюльпанов из-за COVID-19. Цветочные магазины несут убытки, а нереализованные цветы приходится нещадно уничтожать.

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