Пролетевший на «красный» водитель устроил ДТП с пострадавшими на Гражданском

Пролетевший на &#171;красный&#187; водитель устроил ДТП с пострадавшими на Гражданском
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Ночью в четверг, 7 мая, в Калининском районе Петербурга столкнулись две иномарки из-за водителя, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло примерно в половину первого ночи на перекрестке Суздальского и Гражданского проспектов.

Там столкнулись два легковых автомобиля Hyundai под управлением мужчины и Skoda, за рулем которой находилась женщина. Судя по фотографиям, одна из иномарок улетела в столб после столкновения.

«Дядя на Гетц говорит, что заклинило педаль газа и поэтому он пролетел на красный…», — пишут в паблике.

Результатом дорожной аварии стала госпитализация обоих водителей с травмами средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист погиб в ДТП около Парка Победы.

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