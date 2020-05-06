Мотоциклист погиб в ДТП около Парка Победы

ДТП на Московском проспекте обернулось смертью 45-летнего мотоциклиста, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в восемь вечера в среду, 6 мая, около дома №190 по Московскому проспекту, неподалеку от станции метро «Парк Победы». Предварительно, 30-летний водитель Daweoo Nexia столкнулся с мотоциклом, которым управлял 45-летний мужчина.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, опубликованной в группе «Дорожный инспектор», водитель иномарки поворачивал налево с крайней правой полосы и не заметил мотоцикл, ехавший по левому ряду. В результате мотоцикл на полном ходу влетел в легковушку.

Водитель машины отделался травмами средней степени тяжести, а водитель разбился насмерть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Салова упрямый водитель иномарки устроил ДТП.