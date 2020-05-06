На Салова упрямый водитель иномарки устроил ДТП

В Северной столице произошло ДТП с участием двух автомобилей. По словам очевидцев, один из водителей не уступил дорогу другому участнику при выезде с парковки.

Все случилось в среду, 6 мая, у дома №40 на улице Салова. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить машины марок Volvo и Peugeot. Как рассказали свидетели дорожного инцидента, водитель второго авто выезжал с парковки и не уступил дорогу другой иномарке. В результате машины столкнулись.

Очевидцы также добавили, что в районе ДТП движение транспорта затруднено.

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