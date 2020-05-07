Пьяный водитель BMW протаранил четыре иномарки на Кораблестроителей

В Василеостровском районе Северной столицы водитель BMW заехал на платную парковку и задел несколько машин. Выяснилось, что лихач был в нетрезвом виде.

Все произошло в ночь на четверг, седьмого мая, на улице Кораблестроителей. Как сообщает 78.ru, пьяного водителя не оставило даже ограждение. Он снес забор парковки, после чего врезался в три иномарки Toyota.

В настоящий момент идет выяснение обстоятельств аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня ночью в Калининском районе города столкнулись две иномарки из-за водителя, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Одна из иномарок улетела в столб после столкновения.