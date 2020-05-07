Грабитель распылил газ из баллончика в лицо сотрудника магазина на Комендантском проспекте

Грабитель распылил газ из баллончика в лицо сотрудника магазина на Комендантском проспекте
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который пытался обчистить «Пятерочку» на Комендантском проспекте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел днем 6 мая.

Мужчина попытался вынести товар из «Пятерочки», однако ему преградил путь сотрудник магазина. После чего грабитель распылил на него газ из баллончика и скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию Невского района Петербурга обратился 62-летний кондуктор рейсового автобуса. Мужчина сообщил, что неизвестный пассажир распылил в него газ.

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