Четверо приезжих всю ночь насиловали женщину в квартире на Коломяжском, двое задержаны

Женщина обратилась к правоохранителям, как только выбралась из квартиры. Фото: pixabay

Женщина обратилась к правоохранителям, как только выбралась из квартиры. Фото: pixabay

В Петербурге полицейские задержали двух граждан Узбекистана, которые изнасиловали соотечественницу в квартире одного из домов в Приморском районе. Еще двух разыскивают.

Обо всем стало известно в среду, 6 мая. В отдел полиции утром пришла женщина с заявление о том, что ее изнасиловали. По ее словам, она обратилась к правоохранителям, как только выбралась из квартиры на Коломяжском проспекте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница рассказала, что четверо неизвестных избили и изнасиловали ее в квартире с 20:00 5 мая до 07:00 следующего дня.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали на Коломяжском проспекте двух подозреваемых 1991 и 1998 года рождения. Известно, что на миграционном учете они не состоят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец с ножом похитил продукты из «Окея».