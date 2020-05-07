Пьяные посиделки в Стрельне закончились смертью для гражданина Украины

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых погиб гражданин Украины в Петродворцовом районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в Стрельне в коммунальной квартире дома №2А по Вокзальной улице обнаружили труп с телесными повреждениями. Им оказался 52-летний гражданин Украины, у него на теле обнаружили множество телесных повреждений. Погибший на миграционном учете не состоял.

По предварительной информации, 3 мая он распивал алкоголь в своей комнате вместе с 58-летним мужчиной, бригадиром ООО «Северные верфи». После чего между ними произошла драка, в которой погибший получил травмы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью.