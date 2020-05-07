Больше 7 тысяч петербуржцев за сутки проверились на коронавирус

В Петербурге на коронавирус обследовали еще 7 тыс. 241 человека. Всего в России за сутки проведено 169,4 тыс. тестов на COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено более 4,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России утром в четверг, 7 мая.

На карантине в Петербурге остаются 3 тыс. 686 человек. Из них 158 размещены в обсерваторе, 795 — на самоизоляции, 2 тыс. 733 — контактные.

В России под наблюдением врачей по состоянию на 7 мая остаются 231 тыс. 623 человека. В стране подтверждено 177 тыс. 160 случаев коронавируса, за весь период скончались 1 тыс. 625 зараженных, выздоровели более 23 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 306 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.