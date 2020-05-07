Из квартиры пенсионерки в Сертолово вынесли тысячу евро и драгоценности

В Ленобласти из квартиры пенсионерки вынесли денег и ювелирные изделия. Полиция сейчас выясняет обстоятельства произошедшего.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала, что в ее квартиру на улице Ветеранов проник неизвестный. Он забрал 970 евро и ювелирные изделия, после чего скрылся. Ущерб составил 113 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Всеволожска напал на женщину, работающую курьером, похитив банковский терминал и коробку ионизации, сообщили в главном управлении МВД по региону.