Гуф выпустил альбом о борьбе с депрессией

Гуф выпустил альбом о борьбе с депрессией
Алексей Долматов (Гуф) Фото: instagram.com/therealguf/

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) выпустил альбом «Дом, который построил Алик». В записи пластинки приняли участие белорусский рэпер Murovei, Смоки Мо, Deemars, V $ X V PRiNCE и NEMIGA.

В трек-листе семь композиций: «Интро», «На ветер», «Непогода», «Яблоко Адама», Ураган», «Буквы» и «Улет».

Альбом посвящен борьбе с депрессией и несостоявшимся отношениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Гуф объяснил, зачем снялся с Тимати в клипе про Москву. Рэпер заверил, что был пьян, когда Тимати предложил ему снять клип. Артист не увидел ничего дурного в том, чтобы рассказать всем о своей любви к родному городу.

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