В Москве от коронавируса умерла главврач поликлиники, 43 дня проведшая на ИВЛ

В четверг, 7 мая, в московской клинике от коронавирусной инфекции умерла главный врач поликлиники №180 Юлия Борисовна Сергеева.
Трагическую новость опубликовали на сайте Департамента здравоохранения столицы. Женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в течение 43 дней, но осложнения, спровоцированные коронавирусом, оказались несовместимы с жизнью.
Юлия Борисовна проработала в сфере здравоохранения более тридцати лет, а в течение последних четырех — возглавляла поликлинику. Отметим, что на сегодняшний день в официальном списке медиков, погибших от коронавирусной инфекции, 113 фамилий.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Боткинской инфекционной больнице Петербурга находится более 190 врачей, зараженных COVID-19. Четверо из них не дышат самостоятельно.