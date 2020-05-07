В Петербурге впервые взяли кровь у донора, переболевшего коронавирусом

На городской станции переливания крови впервые в Северной столице произвели забор плазмы у человека, переболевшего коронавирусной инфекцией.

В городской больнице №40 в Курортном районе начались обследования пациентов, успешно победивших COVID-19, чтобы впоследствии они могли сдать плазму для тех, кто заболел. Для донорства подходят люди, которые выписались из больниц по выздоровлению 14 и более дней назад. Кроме того, для сдачи плазмы необходимо иметь высокий титр антител.

Брать кровь не будут у детей, людей пожилого возраста, тех, кто болен гепатитом В или С или туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями. Специалисты подчеркивают, что забор крови производится исключительно на добровольных основаниях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице не хватает доноров, переболевших коронавирусом и готовых сдать кровь для лечения больных с аналогичным диагнозом.