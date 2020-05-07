В Петербурге задержали лжетрейдеров, которые обманули вкладчиков на 100 млн рублей

В Петербурге задержали лжетрейдеров, которые обманули вкладчиков на 100 млн рублей
Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Петербурга задержали аферистов, притворявшихся специалисты по торговле ценными бумагами. Они похитили у доверчивых клиентов свыше 100 млн рублей.

Преступники основали якобы инвестиционную компанию, в которой было трудоустроено 40 менеджеров, «помогавших» клиентам. Мошенники обзванивали потенциальных жертв по базам данных с сайтов вакансий и предлагали сотрудничество. Они рассказывали об успешных проектах и предлагали горожанам вложиться в «беспроигрышную» торговлю.

При этом у привлекаемых злодеями людей зачастую и так не было денег: им приходилось брать микрозаймы. «Прибыль» аферисты тратили на личные цели и открывали дополнительные офисы: в Ярославской области и Подмосковье, передает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мошенницы, обворовавшие пенсионерку под видом ремонта труб.

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