Трамп направит в Россию аппараты ИВЛ

Президенты обсудили этот вопрос, и Путин согласился принять помощь коллеги.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американского лидера. Президенты России и США поговорили по телефону, чтобы поздравить друг друга с 75-летием Победы над фашизмом. Это была не единственная тема для обсуждения – помимо прочего, Дональд Трамп предложил поставить в Россию аппараты ИВЛ. Владимир Путин принял помощь и поблагодарил коллегу за неравнодушие.

Напоминаем, что ситуация с коронавирусом в Америке развивается стремительно. Россия также помогала стране медицинской техникой и средствами защиты. Трамп заявил, что этот шаг был «очень милым».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на День Победы к набережной Невы пришвартуются военные корабли. Несмотря на то, что парад не состоится, некоторые мероприятия отменять не стали.