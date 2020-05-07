Суды Петербурга могут начать работать с 12 мая

Пока что это решение только обсуждается.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем пишет «Мойка78», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга. Уже с 12 числа городские суды могут заработать в обычном режиме, несмотря на распространение коронавируса. С таким предложением выступили в Судебном департаменте при Верховном суде России. При этом отмечается, что важно соблюдение всех мер предосторожности, чтобы не допустить вспышки инфекции.

Напоминаем, что в городе также хотят вводить обязательный масочный режим – без средства защиты не разрешат появляться в каких-либо общественных местах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев, переболевших коронавирусом, просят сдать плазму крови. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который уже переболел коронавирусом. Им положена компенсация за питание, а также меры социальной поддержки.