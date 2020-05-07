В Петербурге экс-сотрудника администрации подозревают во взятках

Мужчину уже задержали и допрашивают.

Об этом стало известно 7 мая. Обо всем сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. В Санкт-Петербурге задержали бывшего инспектора управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного по делу о взятках.

По предварительным данным, подозреваемый закрыл глаза на то, что мужчина продавал мобильные аксессуары на улице. За свое расположение к предпринимателю мужчина брал по 15 тысяч рублей в месяц. Всего он успел получить 105 тысяч рублей. На данный момент не решен вопрос о мере пресечения экс-сотруднику Смольного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге экс-военнослужащий получил два года колонии за взятку. Согласно информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, в ноябре 2018 года руководство «Автопарк №6 «Спецтранс» и другие организации, занимающихся вывозом бытовых отходов, проверили на предмет нарушений в деятельности.