Королева Елизавета II не хочет, чтобы Кейт Миддлтон рожала детей

Супруга принца Уильяма уже воспитывает троих малышей.

Об этом стало известно 7 мая. Обо всем сообщила «Экспресс-газета». Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон рожать еще одного, четвертого, ребенка. Об этом сообщила «Экспресс-газета». Она считает, что супруга принца Уильяма должна тратить энергию на то, чтобы восстанавливать репутацию монаршей семьи, а не рожать. Королева убеждена, что сейчас рожать четвертого ребенка – не самое лучшее время. Несмотря на то, что Кейт Миддлтон очень хотела малыша, она согласилась с требованиями и пока отложила эти планы.

Напоминаем, что недавно Меган Маркл и принц Гарри отказались от своих титулов и уехали в другую страну. Это отразилось на имидже королевской семьи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл впервые поедет в Великобританию после отречения от королевских привилегий.