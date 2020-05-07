Кара Делевинь и Эшли Бенсон решили расстаться

Звездная пара повздорила еще в начале апреля.

Об этом стало известно 7 мая. Обо всем пишет ET Canada, ссылаясь на собственные источники. Британская супермодель Кара Делевинь рассталась с актрисой Эшли Бенсон. По предварительным данным, причиной стал очередной конфликт, после которого девушки поняли, что так больше продолжаться не может. Они перестали общаться еще в начале апреля, но заговорили об этом спустя месяц. Во время режима самоизоляции Делевинь видели в окружении подруг.

Напоминаем, что о романе между звездами начали писать еще летом 2018 года. Тогда Бенсон и Делевинь увидели вместе в аэропорту Хитроу. В 2019 году они подтвердили информацию.

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