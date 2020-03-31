Певица Алекса рассталась с женихом и бросила бизнес

"Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим увидеть в мире", - считает певица. Фото: Instagram @aleksa___official

"Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим увидеть в мире", - считает певица. Фото: Instagram @aleksa___official

Известная российская певица Алекса рассказала, что рассталась со своим возлюбленным, с которым они должны были пожениться.

Кроме того, артистка решила оставить свое дело: она занималась производством ювелирных украшений. Причиной для этого стали сложные времена, пришедшие вместе с коронавирусной инфекцией. Однако звезда оптимистично воспринимает все перемены и считает, что с ними в её жизни открылась новая глава.

Алекса достаточно скрытна во всем, что касается её личной жизни, поэтому переломные новости поклонники узнали разом. Девушка поделилась, что готова к новым проектам, а также рассказала, что в непростое время её поддерживают родители.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одна из самых крепких, как казалось поклонников, пар отечественного шоу-бизнеса, Оксана Самойлова и Джиган, разводятся.