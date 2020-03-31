Самойлова разводится с Джиганом

Модель отметила, что ей просто не оставили выбора.

Девушка сообщила о непростом решении расстаться с Джиганом в своем Instagram-аккаунте.

Решение далось очень тяжело, но терпеть больше нельзя. Самойлова заявила, что все 10 лет семейной жизни были обманом со стороны рэпера, а она наивно верила в настоящее совместное счастье.

Джиган клялся, что любит только ее и, что никогда не позволял себе изменять.

У девушки просто не укладывается в голове как ее муж смог оказаться предателем, ведь в семье даже никогда не было ссор. Самойлова думает о детях. Она не хочет, чтобы они видели весь ад, который сейчас происходит и может происходить в дальнейшем, если эти отношения не прервать. Модель отметила, что ей придется быть сильной, но пока она не знает как будет одна с 4 детьми. Осознает ли когда-то Джиган в полной мере, что он натворил и кого потерял — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джиган и Самойлова продают дом за 140 млн рублей.