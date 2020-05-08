В Петербурге подходит к концу отопительный сезон

Дома в Петербурге переходят на режим периодического протапливания. Соответствующее постановление подписано в Смольном.

Так, батареи в городских домах начнут топить в периодическом режиме с пятницы, 8 мая. Решение о начале периодического протапливания было принято в связи со стабильной теплой погодой за окном.

За выполнение данного распоряжения будут отвечать сотрудники городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В постановлении говорится, что в случае возможного похолодания на улице, управляющие компании должны будут обеспечить температуру в жилых домах согласно нормативам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик пообещал россиянам аномально теплую неделю. Так, в Европейской России температура днем будет на 4-5 градусов выше нормы. В Сибири ожидается превышение средних показателей на 6-7 градусов.