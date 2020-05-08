В Пулково в пятницу отменили 16 рейсов

В пятницу, 8 мая, в небо Северной столицы не поднимутся 16 запланированных рейсов.

Согласно информации с онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, сегодня пассажиры не смогут улететь в Анапу, Ухту, Сочи, Сыктывкар, Минск, Тегеран, Нур-Султан, Москву, Калининград, Якутск, Нижний Новгород и Новосибирск.

Среди авиакомпаний, отменивших рейсы, были «Россия», «Северсталь», Smartavia, «Белавиа», «Ютэйр», S7 и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало график вывозных рейсов на ближайшую неделю, 7-15 мая. Самолеты с россиянами на борту прилетят в Петербург, Москву и Екатеринбург.