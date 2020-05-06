Россиян вывезут из Японии, Израиля, Турции до 9 мая

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало график вывозных рейсов на ближайшую неделю, 7-15 мая.

Так, согласно информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства «Коронавирус: рейсы в РФ», 7 мая планируется рейс Токио — Владивосток — Петербург — Москва, а также Тель-Авив — Ростов-на-Дону — Екатеринбург.

8 мая россиян вывезут из Стамбула в Москву и Петербург, а также прямые рейсы в Москву из Франкфурта-на-Майне и Бейрута.

На 9 мая запланированы рейсы из Аликанте в Москву через Петербург и из Каракаса в Москву.

Кроме того, 10 мая россиян вывезут из Денпасара, 12 мая — из Хошимина, Кишинева, Ханоя и Сейшел, 13 мая — из Бангкока, 14 мая — из Гоа, Нью-Йорка, Тенерифе и Барселоны, а 15 мая — из Анталии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью в Петербурге приземлится вывозной рейс из Шанхая.