Ночью в Петербурге приземлится вывозной рейс из Шанхая

В нынешних обстоятельствах аэропорт Пулково закрывается на ночь, исключение делают лишь для вывозных рейсов. Фото: Baltphoto

В нынешних обстоятельствах аэропорт Пулково закрывается на ночь, исключение делают лишь для вывозных рейсов. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту Пулково ночью приземлится самолет, который привезет российских туристов, оказавшихся в Шанхае во время закрытия границ.

Вывозной рейс «Аэрофлота» сделает остановку в Северной столице и отправится в Москву, куда следуют еще 108 путешественников. Петербуржцев, в свою очередь, встретит Роспотребнадзор, медики и полиция. Туристов осмотрят, проверят температуру и возьмут мазки на коронавирусную инфекцию, а багаж тщательно продезинфицируют.

Всех прибывших на родину обяжут соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию. За тем, чтобы горожане не покидали квартиры, будут следить сотрудники полиции и врачи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник, 5 мая, в Пулково прибыли два самолета с туристами из Лос-Анджелеса и Ньячанга на борту. В общей сложности, в Россию вернулись более трехсот граждан.