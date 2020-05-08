Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену после болезни

Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену после болезни
Народная артистка России Надежда Бабкина. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина недавно переболела пневмонией и ее состояние здоровья может не позволить вернуться на сцену.

Кардиолог Владимир Хорошев заявил в беседе с порталом Nation News, что переболевшая пневмонией Бабкина находится в зоне риска и может заболеть повторно.

По словам врача, певице «просто повезло», что она выздоровела. Он отметил, что у нее сильная иммунная систем и она, по всей видимости «подхватила небольшое количество вируса».

Хорошев признался, что опасается за ее музыкальную карьеру. Также он отметил, что подобная ситуация будет продолжаться до изобретения вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бабкина рассказала о своей болезни. Артистка заявила, что у нее было поражено 80% легких. Как ей удалось выздороветь – большая загадка.

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Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену после болезни
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