В Летнем саду скульптуры готовят к лету

В петербургском Летнем саду со скульптур сняли защитные конструкции, установленные на зимнее время.

Обо всем сообщает пресс-центр Садов Русского музея. Укрывать скульптуры на зиму начали еще в эпоху правления императрицы Анны Иоанновны. Все дело в том, что сырая и прохладная погода зимой плохо влияет на мрамор, из которого изготовлены скульптуры. Сначала их прятали под холстом, а после перешли на деревянные футляры, которые оказались более эффективными. Использовать защитные конструкции из дерева предложил скульптор Демут-Малиновский. С 20-х годов девятнадцатого века изменились лишь дизайны футляров.

Всего в Летнем саду насчитывается 92 мраморные статуи и бюсты, большая часть из которых была выполнена итальянскими мастерами XVII — XVIII веков. Статуи Летнего сада являются первой значительной коллекцией скульптур в России, приобретенной под руководством Петра I.

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