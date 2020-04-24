Водоканал Петербурга виртуально произвел запуск фонтанов

Альтернативный вариант организации начала сезона был придуман в связи с ограничительными мерами, которые действуют в Северной столице из-за коронавирусной инфекции.

В своей официальной группе в социальной сети «Вконтакте» «Водоканал Санкт-Петербурга» начал публиковать видеозаписи, на которых запечатлены известные городские фонтаны. Примечательно, что на видео они действительно работают. Только с помощью анимации и наложенных звуковых эффектов.

Одним из первых виртуальный запуск получил «Шар» на Невском Проспекте. Представители организации сообщили, что все водометы исправны и готовы к началу работы. Но запуск пока временно невозможен.

После, «запустили» и работу фонтана у Казанского Собора. Стоит отметить, что под каждой видеозаписью приводится небольшая история водомета.

Третьим был запущен фонтан в Ново-Манежном сквере. Он стал последним из представленных сооружений, работающих онлайн.

Также, в группе были опубликованы и фотографии самых красивых фонтанов города, которые все желающие могут использовать в качестве заставки для своих устройств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» организует работу по строительству объектов по водоотведению в обозначенные сроки.