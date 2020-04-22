«Водоканал» организует работу по строительству объектов по водоотведению в обозначенные сроки

Эпидемиологическая ситуация в городе не помешает оперативно выполнять поставленные задачи.

Сегодня, 22 апреля, состоялся телефонный разговор губернатора Петербурга Александра Беглова и генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Александра Данилова. Темой обсуждения стала качественная и бесперебойная работа предприятия во время эпидемии.

Губернатор поручил «Водоканалу» прислушиваться к обращениям жителей города и выполнять все работы в сфере водоотведения в срок. Обеспечение горожан качественной водой — первостепенная задача.

Данилов сообщил, что «Водоканал» принимает все необходимые меры в нынешней ситуации. Из соображений безопасности закрыты общественные туалеты. Общение с клиентами организации происходит только дистанционно. Все сотрудники, которые имели возможность отправиться выполнять свои обязанности домой, работают удаленно. Персонал, чья работа предполагает нахождение на объектах «Водоканала», обеспечен всем необходимым для защиты от вируса. Ликвидация всех внештатных ситуаций происходит в максимально укороченные сроки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Также, была затронута тема фонтанов. Открытие сезона было перенесено. Несмотря на это, все водометы уже подготовлены к возобновлению работ после отмены ограничительных мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перестанут проводить плановые отключения горячей воды из-за коронавируса.