В Петербурге перестанут проводить плановые отключения горячей воды из-за коронавируса

Жители города могут не переживать за горячую воду. Фото: pixabay.com

Жители города могут не переживать за горячую воду. Фото: pixabay.com

Все мероприятия, связанные с отключением горячей воды и отопления, будут прекращены до того момента, когда в городе не будет снят режим самоизоляции. Об этом стало известно сегодня, 21 апреля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил качественное обеспечение граждан необходимыми ресурсами с гендиректором ГУП «ТЭК СПб» Иваном Болтенковым.

В условиях нынешней эпидемиологической ситуации, для жителей города важно ощущать, что все городские системы справляются с обеспечением города всем необходимым.

В первую очередь, очень важно, чтобы все медицинские учреждения города, которые сейчас испытывают небывалые нагрузки, всегда были обеспечены теплом и водоснабжением.

Беглов отметил качественную работу организации и поблагодарил Болтенкова за оперативные устранения аварийных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

Болтенков в свою очередь сообщил, что в режиме повышенной готовности находятся 32 бригады, которые в случае аварий, сразу же обеспечат необходимый ремонт. Сотрудники, обязанности которым позволяют работать удаленно, продолжают свою деятельность дома. Весь персонал, который продолжает работу в прежнем режиме, обеспечен защитными средствами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов допустил возможность введения пропускного режима в Петербурге.