Пьяный водитель устроил смертельное ДТП под Гатчиной и попал под статью

В Ленинградской области правоохранители открыли уголовное дело на жителя Гатчины, который сел за руль в пьяном виде и стал виновником смертельной аварии.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полиция задержала предполагаемого виновника ДТП, в котором погиб человек.

Все произошло вечером 7 мая на дороге «Красное Село — Гатчина — Павловск». Там 35-летний водитель авто «Опель Инсигния», находясь в нетрезвом состоянии, выехал на встречку, где врезался в «ВАЗ», за рулем которого находился 61-летний мужчина. После этого «Опель» влетел в иномарки «Рено» и «Шкода», одна из которых также врезалась в машину. Всего в аварию попали пять автомобилей.

Массовое ДТП обернулось смертью водителя отечественного авто, а 25-летняя пассажирка «Шкоды» получила травмы.

В отношении водителя «Опеля» составлен административный протокол за пьяную езду, а также открыто уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Мужчина задержан.

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