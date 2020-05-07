В Купчино на «зебре» сбили пенсионера

Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем сообщает пресс-служба управления ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в шесть часов вечера во Фрунзенском районе на улице Димитрова. Пожилой мужчина переходил дорогу, когда на него наехал трамвай. За рулем транспорта сидел водитель, стаж которого не превышает года. В результате пенсионеру понадобилась помощь врачей – ему вызвали скорую, которая госпитализировала его в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента и пытаются понять, кто виноват в инциденте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мотоциклист попал в ДТП в Ленобласти. Известно, что он остался жив и получил легкие травмы. Сейчас проводится проверка.