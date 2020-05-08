Электросамокат сбил первоклассницу, отправив ее в больницу

Электросамокат сбил первоклассницу, отправив ее в больницу
Самокат сбил девочку прямо на тротуаре. Фото: pixabay

В Петербурге ученица первого класса попала под электросамокат и получила серьезные травмы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло на пересечении проспекта Косыгина и Индустриального проспекта в Красногвардейском районе города. Школьница шла по тротуару, когда ее сбил электросамокат. В результате ДТП девочка серьезно пострадала.

По всей видимости, она смогла дойти до дома, поскольку бригада скорой помощи госпитализировала ее уже из квартиры. Врачи диагностировали у ребенка разрыв селезенки, а также ушибы головы и грудной клетки.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино на «зебре» сбили пенсионера. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

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