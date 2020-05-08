На Уточкина грабитель оставил парикмахера без искусственных волос

В Приморском районе Петербурга у мастера по наращиванию волос грабитель отобрал пряди. Злоумышленника поймали на Васильевском острове, волосы были при нем.

Все случилось в среду, 6 мая, у дома №1, корпус 1, по улице Уточкина. На следующий день в отел полиции обратилась 22-летняя женщина, мастер по наращиванию волос. По ее словам, около 21:45 неизвестный, применив физическую силу, открыто похитил комплект волос для наращивания.

Как стало известно, злоумышленнику приглянулись 100 прядей длинной 60 сантиметров черного цвета. Сумму ущерба заявительница оценила в 8,5 тыс. рублей.

В этот же день около 5:30 у дома №68 по Среднему проспекту ВО полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный житель.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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