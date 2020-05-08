Связь с 17-летней школьницей обернулась для петербуржца задержанием

Заявление на молодого петербуржца написала мать 17-летней девушки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело против жителя Петербурга, который попался за неосторожной связью с несовершеннолетней.

Мать девушки обратилась в полицию в четверг, 7 мая. Она рассказала правоохранителям, что молодой человек вступал в половую связь с ее 17-летней дочерью, которая еще учится в школе. Все происходило в его квартире.

Теперь молодой человек стал фигурантом уголовного дела. Его задержала полиция, а после отпустила под подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка обвинила сожителя в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Женщина уточнила, что все произошло в одном из домов по Меншиковскому проспекту.