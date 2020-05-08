Задержаны члены преступной группы, обчищавшие карманы тусовщиков на Думской

В Северной столице задержали участников преступной группы, которая «работала» в центре города. Они обчищали посетителей баров, клубов и ресторанов.

Обо всем стало известно сегодня, восьмого мая. Как стало известно gazeta.spb.ru, двух подозреваемых задержали после того, как они похитили на Думской у петербуржца банковскую карту и сняли с нее 70 тыс. рублей.

Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто еще мог стать жертвами злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские правоохранители изобличили троих участников организованной группы в незаконной постановке на миграционный учет гражданина одного из среднеазиатских государств.