В Петербурге трое мужчин изобличены в организации нелегальной миграции

В Петербурге трое мужчин изобличены в организации нелегальной миграции
Мигранты в Петербурге. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге правоохранители изобличили троих участников организованной группы в незаконной постановке на миграционный учет гражданина одного из среднеазиатских государств.

Обо всем стало известно сегодня, восьмого мая. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан в возрасте от 30 до 49 лет.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий указанные граждане дополнительно изобличены еще в одном эпизоде противоправной длительности. Злоумышленники за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание на территории РФ гражданина среднеазиатского государства, обеспечив его поддельными документами на имя другого человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что охранника Кировского завода обвинили в мошенничестве.

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