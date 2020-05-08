В Петербурге трое мужчин изобличены в организации нелегальной миграции

В Петербурге правоохранители изобличили троих участников организованной группы в незаконной постановке на миграционный учет гражданина одного из среднеазиатских государств.

Обо всем стало известно сегодня, восьмого мая. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан в возрасте от 30 до 49 лет.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий указанные граждане дополнительно изобличены еще в одном эпизоде противоправной длительности. Злоумышленники за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание на территории РФ гражданина среднеазиатского государства, обеспечив его поддельными документами на имя другого человека.

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