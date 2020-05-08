Накануне Дня Победы в Петербурге вырос спрос на флаги и гербы

Аналитики сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос на товары с символикой 9 мая и выяснили, какие товары интересуют петербуржцев в преддверии 75-летия Победы ы Великой Отечественной войне.

Обо всем сообщили в пресс-службе «Яндекс.Маркета». Так, по данным на 8 мая, в Петербурге начиная со 2 мая резко вырос спрос на флаги и гербы. С прошлого года спрос пользователей из 47 региона вырос в два раза. По мнению экспертов, это связано с тем, что все торжественные мероприятия в этом году проводятся онлайн из-за пандемии и горожане смогут вывесить в окне флаг РФ в знак поддержки.

Также на сервисе был зафиксирован скачок спроса на значки и наклейки для автомобилей. По сравнению с маем прошлого года, интерес россиян к этой категории вырос на 24%. Кроме того, петербуржцы начали присматривать своим детям карнавальные костюмы, самым популярным из которых стала военная форма для мальчика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не будет салюта на 9 мая, все ограничения сохранятся, заявил Александр Беглов.