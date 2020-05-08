Собутыльник избил и изнасиловал пенсионерку из Сланцев

В Сланцевском районе Ленобласти полиция открыла уголовное дело по факту изнасилования местной жительницы, подозреваемый задержан.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ранним утром 7 мая в полицию сообщили из медучреждения о госпитализации 57-летней женщины, которая находилась в доме №19 по Партизанской улице в Сланцах.

Пенсионерка попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом левого предплечья. По словам пострадавшей, она распивала алкоголь вместе с мужчиной по имени Андрей. Уже ночью он напал на нее, серьезно избив.

Позже выяснилось, что этот 45-летний Андрей также изнасиловал пенсионерку. Подозреваемого нашли и задержали на месте происшествия. Сейчас его держа в изоляторе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина изнасиловал и зарезал собутыльницу.