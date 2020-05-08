Автомастерскую в Кронштадте оштрафовали за свалку

Автомастерскую в Кронштадте оштрафовали за свалку
Хлам около автомастерской. Фото: прокуратура Петербурга

В Кронштадтском районе прокуратура проверила соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды в одной из местных автомастерских.

Как сообщили в надзорном органе, установлено, что сотрудники автомастерской захламляли территорию производственными отходами — упаковочным материалом, металлическими конструкциями, автозапчастями и бытовыми отходами.

Прокуратура направила материалы проверки в Роспотребнадзор для привлечения виновных к ответственности. На их основании предпринимателя признали виновным по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

После проверки прокуратуры владелец автомастерской быстро устранил выявленные нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово обнаружили незаконную свалку. Суд требует избавиться от нее в ближайшее время.

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