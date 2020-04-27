В Парголово обнаружили незаконную свалку

Суд требует избавиться от нее в ближайшее время.

Об этом стало известно 27 апреля. Обо всем сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Незаконную свалку обнаружили в Парголово. Территорией, на которой хранятся отходы, пользовалась компания «ЭкоТрест». Прокуратура считает, что она и нарушила законодательство, устроив свалку на сельскохозяйственной земле. Там, прямо на открытой поверхности, лежали отходы производства и потребления. В прокуратуре хотят добиться, чтобы свалку ликвидировали.

Напоминаем, что недавно стало известно об отходах, найденных на территории завода в поселке Янино-1 во Всеволожском районе. СК возбудил уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что властям напомнили о незаконной свалке у Юнтоловского заказника. В Роспотребнадзоре отметили, что власти должны следить за порядком на территории города и не допускать подобного. Особый контроль нужно установить над объектами, которые хорошо подходят для свалок по мнению нарушителей.