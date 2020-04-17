Властям напомнили о незаконной свалке у Юнтоловского заказника

К администрации обратились сотрудники Роспироднадзора.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора. Сотрудники ведомства обратились к администрации Санкт-Петербурга с просьбой разобраться с незаконной свалкой у Юнтоловского заказника. Там неизвестные складируют строительный мусор, а также грунт.

В Роспотребнадзоре отметили, что власти должны следить за порядком на территории города и не допускать подобного. Особый контроль нужно установить над объектами, которые хорошо подходят для свалок по мнению нарушителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Колтушами начали расчищать незаконную свалку. Отходы можно отнести ко II, III и IV классу опасности для окружающей среды. Размер вреда от опасных отходов составил почти 70 млн рублей.