Властям напомнили о незаконной свалке у Юнтоловского заказника

Властям напомнили о незаконной свалке у Юнтоловского заказника
Свалка незаконная. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

К администрации обратились сотрудники Роспироднадзора.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора. Сотрудники ведомства обратились к администрации Санкт-Петербурга с просьбой разобраться с незаконной свалкой у Юнтоловского заказника. Там неизвестные складируют строительный мусор, а также грунт.

В Роспотребнадзоре отметили, что власти должны следить за порядком на территории города и не допускать подобного. Особый контроль нужно установить над объектами, которые хорошо подходят для свалок по мнению нарушителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Колтушами начали расчищать незаконную свалку. Отходы можно отнести ко II, III и IV классу опасности для окружающей среды. Размер вреда от опасных отходов составил почти 70 млн рублей.

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Властям напомнили о незаконной свалке у Юнтоловского заказника
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