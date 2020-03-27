Под Колтушами начали расчищать незаконную свалку

Свалке, которая находится под Колтушами, больше четырех лет. Фото: МОО "Зеленый Фронт"

Свалке, которая находится под Колтушами, больше четырех лет. Фото: МОО "Зеленый Фронт"

Во Всеволожском районе Ленинградской области начался вывоз отходов с незаконной свалки на улице Колхозная в деревне Старая, что рядом с Колтушами.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства,за время с момента введения режима ЧС в зоне свалки специалисты «Леноблэкоконтроля» установили, что в отобранных пробах содержатся загрязняющие вещества в виде тяжелых металлов, а также химических соединений фенола, формальдегида и бенз(а)пирена.

Таким образом, отходы можно отнести ко II, III и IV классу опасности для окружающей среды. Размер вреда от опасных отходов составил почти 70 млн рублей.

Сначала со свалки будут вывозить наиболее опасные отходы. За их вывоз и ликвидацию будет отвечать ГУП «Экострой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экологи Ленобласти взяли пробу почв и отходов на месте ЧС в Колтушах.